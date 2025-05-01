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01.05.2025, 13:38

В Британии черепаха сбежала из дома и за 9 месяцев проползла около километра

Новости Мира 0 314

Удивительная история произошла в британском графстве Камбрия: черепаха, пропавшая летом 2024 года, была найдена лишь спустя девять месяцев — всего в километре от дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Rachel Etches/Facebook
Фото: Rachel Etches/Facebook

Исчезновение Леонардо

Летом прошлого года черепаха по кличке Леонардо исчезла из сада частного дома в городе Улверстон. Хозяйка животного, Рэйчел Этчес, сразу начала поиски — разместила объявления в социальных сетях и обратилась за помощью к местным жителям. Она вспоминает, что питомец пропал буквально за мгновение:

«Это была полностью моя вина: мы были в саду, я отвлеклась на несколько минут, и Леонардо просто исчез», — рассказала женщина.

Тревоги и надежды

Хозяйка не теряла веру в то, что черепаха найдётся, хотя и переживала за её судьбу. За 13 лет жизни Леонардо привык к комфорту и теплу — в доме он содержался под лампой накаливания. Оставшись на улице, особенно с наступлением зимы, животное могло погибнуть. Тем не менее, Рэйчел надеялась, что черепаха впала в спячку и дождалась потепления весной.

Неожиданная находка

Весной 2025 года, спустя девять месяцев после пропажи, Леонардо случайно нашёл местный житель, выгуливавший собак. Он заметил черепаху, медленно ползущую по улице примерно в километре от дома Этчес. Мужчина передал находку в зоомагазин Little Beasties, сотрудники которого помогли установить личность владельца и вернуть питомца домой.

«Живой и невредим»

История завершилась благополучно: черепаха оказалась в добром здравии, несмотря на долгие странствия. Владельцы называют возвращение Леонардо настоящим чудом и призывают других хозяев экзотических животных быть особенно внимательными.

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