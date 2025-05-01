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01.05.2025, 16:11

Скончалась старейшая жительница планеты — ей было 116 лет

Новости Мира 0 321

30 апреля 2025 года мир простился с Иной Канабарро Лукас — старейшей жительницей Земли. Согласно данным организации LongeviQuest, на момент смерти ей исполнилось 116 лет и 326 дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com

Жизненный путь длиною более века

Ина Лукас родилась в Бразилии в 1908 году. В 26 лет она приняла монашеский обет, посвятив свою жизнь служению Богу. Помимо духовной деятельности, женщина также работала преподавателем, внося вклад в образование молодого поколения.

Благословение Папы и вера как секрет долголетия

В 2018 году, отпраздновав свое 110-летие, Ина получила благословение Папы Римского Франциска, что стало значимым событием в ее жизни.

На протяжении многих лет, отвечая на вопрос о секрете долголетия, она неизменно указывала на свою веру.

«Он — секрет всего», — говорила Ина о Боге.

Кто теперь самый пожилой человек на планете

После смерти Ины Канабарро Лукас звание старейшего человека на Земле перешло к Этель Катерхэм из Великобритании. Сейчас ей 115 лет.

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