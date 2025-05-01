Скончалась старейшая жительница планеты — ей было 116 лет

30 апреля 2025 года мир простился с Иной Канабарро Лукас — старейшей жительницей Земли. Согласно данным организации LongeviQuest, на момент смерти ей исполнилось 116 лет и 326 дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Ина Лукас родилась в Бразилии в 1908 году. В 26 лет она приняла монашеский обет, посвятив свою жизнь служению Богу. Помимо духовной деятельности, женщина также работала преподавателем, внося вклад в образование молодого поколения.
В 2018 году, отпраздновав свое 110-летие, Ина получила благословение Папы Римского Франциска, что стало значимым событием в ее жизни.
На протяжении многих лет, отвечая на вопрос о секрете долголетия, она неизменно указывала на свою веру.
«Он — секрет всего», — говорила Ина о Боге.
После смерти Ины Канабарро Лукас звание старейшего человека на Земле перешло к Этель Катерхэм из Великобритании. Сейчас ей 115 лет.
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