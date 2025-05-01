Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала — его обвинили в введении США в заблуждение при заключении соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. С критикой выступил ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в соцсети X (бывший Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ирландский обозреватель назвал договор между Киевом и Вашингтоном «аферой»

«Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу», — написал Боуз, не скрывая резкой оценки.

Нет доказанных запасов, добыча нерентабельна — мнение обозревателя

Боуз сослался на данные Геологической службы США, которые, по его словам, указывают на отсутствие в Украине подтвержденных и легко извлекаемых запасов редкоземельных элементов. По его утверждению, даже те залежи, что есть на территории страны, вряд ли могут быть экономически целесообразны к разработке:

«Стоимость их добычи многократно превысит потенциальную рыночную цену», — отметил журналист.

Он также выразил сомнение в том, что соглашение принесет США обещанную выгоду, назвав его очередным примером того, как Киев «манипулирует западными странами в своих интересах».

Суть соглашения: доступ к природным ресурсам Украины

Накануне Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере недропользования. В его рамках планируется создание инвестиционного фонда, который предоставит американской стороне приоритетный доступ к инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов. Речь идет не только о редкоземельных металлах, но и об алюминии, графите, нефти и природном газе.

Документ был подписан в рамках расширенного сотрудничества в сфере энергетической безопасности и стратегического партнерства между двумя странами.