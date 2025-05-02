Зеленский ввел санкции против Арестовича

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте главы государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Алексей Арестович/Facebook

Что предусматривают санкции

Согласно указу, в отношении Арестовича введен обширный пакет ограничительных мер. В их число входят:

Лишение государственных наград и других форм поощрения

Блокировка активов — временный запрет на распоряжение имуществом

Полное прекращение торговых операций

Приостановка транзита ресурсов через территорию Украины

Запрет на вывод капитала за рубеж

Ограничения на выполнение экономических и финансовых обязательств

Запрет на распространение медиаконтента на территории страны

Аннулирование лицензий и разрешений, включая право пользования недрами

Запрет на участие в приватизации и аренде госимущества

Часть этих санкций, в том числе блокировка активов, имеет бессрочный характер, остальные — введены на срок 10 лет.

Политический контекст: заявления Арестовича и предыдущие санкции

В марте текущего года Алексей Арестович выступил с резонансным заявлением о грядущих президентских выборах в Украине. По его словам, в октябре 2025 года состоится голосование, однако Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-президент Петр Порошенко не примут в нем участия.

Ранее, в феврале, Зеленский уже подписывал указ о санкциях против ряда известных политиков и бизнесменов, обоснованных угрозой для национальной безопасности и экономики. В черный список тогда попали:

Петр Порошенко — экс-президент Украины

Игорь Коломойский — олигарх, также внесенный в российский список террористов и экстремистов

Константин Жеваго — предприниматель

Геннадий Боголюбов — бизнесмен

Виктор Медведчук — лидер движения «Другая Украина»

В отличие от Арестовича, в отношении этих фигур санкции были введены пожизненно.