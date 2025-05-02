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02.05.2025, 07:19

Китай сделал ошеломляющее заявление о виновниках происхождения коронавируса

Новости Мира 0 2 404

Китайское правительство выпустило официальный документ, в котором резко отреагировало на обвинения в том, что коронавирус возник в Ухане. В так называемой "Белой книге", опубликованной Информационным бюро Госсовета КНР, заявляется: ответственность за пандемию COVID-19 может лежать не на Китае, а на Соединенных Штатах, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru

Фото: Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM

Документ был обнародован на фоне возобновившихся обвинений со стороны бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников, которые настаивают, что вирус мог быть создан или случайно вырвался из Уханьского института вирусологии (WIV). Китайский отчёт направлен на опровержение этой версии.

Претензии к США: критика и встречные обвинения

В "Белой книге" отмечается, что власти США не признали собственных ошибок в борьбе с пандемией и, напротив, "бесстыдно политизируют" тему происхождения вируса, пытаясь отвлечь внимание общественности от внутренних просчетов.

«Вместо того чтобы признать свою неудачу, США перекладывают вину на других и мешают объективному расследованию происхождения SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Заявление о раннем распространении вируса в США

Китайские власти утверждают, что вирус мог циркулировать на территории США еще до официального начала пандемии. В документе указываются вспышки респираторных заболеваний в Америке с мая по октябрь 2019 года, которые, по мнению авторов отчета, могли быть первыми случаями COVID-19, хотя подтверждения этому нет.

Также приводятся данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC): в исследовании, охватывающем образцы с декабря 2019 по январь 2020 года, в 106 случаях были выявлены антитела к SARS-CoV-2. Это, по мнению китайской стороны, может указывать на более раннее распространение вируса в США.

Ответ на обвинения ЦРУ и ФБР

Документ можно рассматривать как реакцию на заявления американских спецслужб, включая ЦРУ и ФБР, которые в последнее время вновь стали продвигать версию о лабораторном происхождении вируса. Тем временем, большинство ученых по-прежнему придерживаются гипотезы о природном происхождении патогена через передачу от животных.

Критика действий США в первые месяцы пандемии

Пекин также упрекает Вашингтон в недооценке угрозы в начале 2020 года, когда, по мнению китайской стороны, США уже знали о распространении инфекции на своей территории. Однако вместо оперативных мер власти якобы преуменьшали опасность, сравнивая COVID-19 с сезонным гриппом.

«США сделали Китай козлом отпущения за свои неэффективные действия, потратив впустую драгоценное время для борьбы с пандемией», — говорится в документе.

Сомнительные утверждения и отсутствие упоминаний об Ухане

Daily Mail отмечает, что в документе делаются спорные утверждения. Например, китайские власти ссылаются на исследование Национального института здравоохранения США (NIH), якобы подтверждающее широкое распространение вируса в Америке до декабря 2019 года. Однако научное сообщество указывает на ограниченность этих данных, возможность ложноположительных результатов и отсутствие четких доказательств заражения.

Кроме того, в отчете умалчивается, что первые генетические последовательности вируса были получены именно из образцов пациентов больницы в Ухане и с рынка морепродуктов Хуанань, что остаётся ключевым аргументом в гипотезе о китайском происхождении пандемии.

Упоминание о лабораторных инцидентах в США

Китай также приводит информацию о 1500 инцидентах в американских лабораториях, где проводились исследования патогенов высокого риска, включая коронавирусы, сибирскую язву, Эболу и другие. При этом, как уточняет Daily Mail, подавляющее большинство из них были незначительными и не представляют серьёзной угрозы.

Призыв к США: перестать уходить от ответственности

В заключение китайская сторона призывает США прекратить обвинительную риторику и сотрудничать с международным сообществом в вопросе происхождения вируса.

«США должны прекратить перекладывать вину и по-настоящему пересмотреть свою политику в области здравоохранения. Международное сообщество заслуживает честных ответов», — говорится в "Белой книге".

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