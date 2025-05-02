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02.05.2025, 07:43

США отказались от роли посредника в переговорах России и Украины

Новости Мира 0 986

Соединённые Штаты официально заявили, что больше не намерены выполнять посредническую роль в переговорах между Россией и Украиной. По словам представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, урегулирование конфликта теперь должно зависеть исключительно от самих сторон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Вашингтон призвал Москву и Киев к прямому диалогу

«Диалог должен вестись напрямую между Киевом и Москвой, — заявила Брюс на брифинге. — Мы не будем мгновенно прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи». Она подчеркнула, что США не будут организовывать переговорные площадки и направлять делегации, а ожидают от сторон конфликта конкретных предложений.

Несмотря на отказ от посредничества, Вашингтон по-прежнему намерен поддерживать любые усилия по достижению мира, однако, как отметила Брюс, «дальнейший прогресс зависит от инициативы самих участников конфликта».

100 дней на запуск переговорного процесса

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ближайшие 100 дней станут критически важными для начала прямого диалога между Украиной и Россией. В интервью Fox News он подчеркнул, что обе стороны уже озвучили собственные предложения по мирному урегулированию, и теперь задача дипломатов — сблизить эти позиции.

«Украинцы сказали, чего они хотят. Русские — тоже. Между их требованиями — глубокая пропасть. Но теперь у нас есть отправная точка для дипломатии», — отметил Вэнс.

Он также заявил, что, несмотря на критику со стороны европейских союзников, те признают значительный вклад США в возобновление переговорного процесса. По его словам, до недавнего времени никакого диалога между сторонами вообще не существовало.

Позиция России: готовность к переговорам без условий

В Москве подтвердили открытость к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам «без всяких предварительных условий». Министр иностранных дел Сергей Лавров также напомнил, что предложение Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы должно было стать началом прямого диалога с Киевом.

Российская сторона подчёркивает, что урегулирование конфликта — длительный процесс, который невозможен без участия Украины.

Ответ Киева: перемирие как условие

Украина отреагировала более сдержанно. Президент Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам, но при условии предварительного устойчивого перемирия, гарантирующего безопасность гражданского населения.

В Офисе президента Украины заявили, что Киев остаётся открытым к диалогу, но настаивает на 30-дневном перемирии вместо предложенного Москвой короткого срока. Власти подчёркивают, что любые переговоры должны быть основаны на защите интересов украинского государства и его граждан.

Перспективы: мир возможен, но без гарантий

Таким образом, дипломатическая инициатива постепенно возвращается к самим сторонам конфликта. США отказываются от прежней активной роли, но остаются наблюдателями и потенциальными участниками процесса, если стороны договорятся.

Главным вопросом остаётся: удастся ли Киеву и Москве начать прямой диалог, преодолеть разногласия и выработать механизм устойчивого мира?

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