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02.05.2025, 08:26

«Сделали больше других»: Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы в США

Новости Мира 0 796

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении официально установить в стране два новых памятных дня. Речь идёт о Дне Победы во Второй мировой войне — 8 мая, и Дне Победы в Первой мировой войне — 11 ноября. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Новый президентский указ: две даты в честь побед в мировых войнах

«Сделали больше других»: заявление президента

По словам Трампа, Соединённые Штаты внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне, и теперь должны официально признать этот факт.

«Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне», — написал он.

Американский лидер отметил, что США выиграли обе мировые войны, проявив силу, мужество и военное превосходство, однако при этом не закрепили эти достижения на уровне национального празднования.

Критика современного руководства и призыв к торжествам

Трамп также упрекнул нынешнее руководство страны в неспособности чтить исторические заслуги:

«Мы выиграли обе войны. Никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнём праздновать наши победы!»

Контекст: даты памяти по версии ООН

Организация Объединённых Наций, в свою очередь, признаёт 8 и 9 мая как Дни памяти и примирения, посвящённые жертвам Второй мировой войны. В принятой резолюции подчёркивается, что государства-члены вправе отмечать эти дни в соответствии со своими историческими традициями и подходами. ООН призывает ежегодно отдавать дань памяти погибшим как 8, так и 9 мая.

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