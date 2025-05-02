Инвестор назвал короля сбережений в условиях торговой войны

Основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил, что в условиях глобальной неопределенности и усиления торговой конфронтации между странами наиболее надежным способом сбережений становятся наличные деньги. В интервью агентству Bloomberg он подчеркнул, что значительную часть своих активов держит именно в такой форме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Pixabay

Инвестор советует хранить средства вне рынков

«На данном этапе наличные — это король. Поэтому 95 процентов моих денег в фондах хранятся в наличных», — отметил инвестор.

Мобиус ставит на развивающиеся рынки

Марк Мобиус, более 30 лет работающий с рынками развивающихся стран, также поделился своим мнением о перспективных направлениях инвестиций. Среди них он выделил Индию, но порекомендовал не спешить с вложениями до завершения текущих торговых переговоров.

По его словам, необходимо подождать стабилизации ситуации и проанализировать, как изменения в мировой торговле скажутся на финансовых рынках в ближайшие месяцы.

Новые пошлины США: удар по глобальной торговле

В начале апреля президент США Дональд Трамп инициировал резкое повышение импортных пошлин на товары из 185 стран. Введение тарифов в размере от 20 до 30 процентов затронуло даже близких союзников Вашингтона.

Позже американские власти решили временно смягчить меры и объявили 90-дневный льготный период, в течение которого действует базовая ставка в 10 процентов.

Китай — главный объект давления

Исключением в этом списке стал Китай. Продукция из этой страны была обложена рекордными пошлинами в 145 процентов. В ответ китайское правительство повысило ставки на американские товары до 125 процентов, что усилило напряженность в глобальной торговле и вызвало опасения по поводу дальнейшей дестабилизации мировой экономики.