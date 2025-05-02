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02.05.2025, 11:48

Этот секретный код заставит ваш телефон работать в 10 раз быстрее

Новости Мира 0 680

Со временем даже самый мощный смартфон начинает «тормозить», и многие пользователи списывают это на износ устройства или устаревшие приложения. Однако в большинстве случаев причина кроется в настройках, которые можно изменить вручную — и добиться заметного ускорения работы гаджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Энергосбережение — не только про заряд

Мало кто знает, что включение режима энергосбережения может не только продлить время работы батареи, но и положительно повлиять на производительность. Этот режим часто ограничивает фоновые процессы, снижая нагрузку на процессор и оперативную память.

Ручная очистка кэша — эффективнее автоматических «чистильщиков»

Популярные приложения для оптимизации зачастую не делают ничего полезного. В отличие от них, ручное удаление кэша из настроек самих приложений действительно освобождает память и ускоряет отклик системы. Делать это можно выборочно — для наиболее «прожорливых» программ.

Секретные коды и диагностические меню

Существуют специальные цифровые комбинации, которые вводятся в стандартной звонилке и открывают доступ к скрытым меню. В этих меню можно, например, отключить ненужные фоновые службы или протестировать оборудование. Однако использовать такие функции стоит осторожно — часть из них предназначена для инженеров и может повлиять на работу устройства.

Раздел «Для разработчиков» — ваш помощник в оптимизации

Активировать этот раздел просто: достаточно несколько раз нажать на пункт «Номер сборки» в настройках телефона. После активации появится дополнительное меню, где можно:

  • ограничить количество фоновых процессов;

  • отключить или ускорить системные анимации;

  • включить показ нагрузки на систему в реальном времени.

Эти действия могут значительно ускорить интерфейс и улучшить многозадачность.

Фоновые обновления — скрытые «пожиратели» ресурсов

Предустановленные приложения, такие как «Погода», «Новости» или встроенные виджеты, нередко обновляются в фоне, расходуя интернет-трафик, оперативную память и заряд батареи. Их можно «заморозить» в настройках, не удаляя полностью — это освободит ресурсы без риска потерять важные функции.

Безопасный режим: диагностика без лишних программ

Если смартфон начал вести себя нестабильно — перезагрузите его в безопасном режиме. Для этого удерживайте кнопку питания, а затем нажмите и удерживайте пункт «Выключить», пока не появится предложение войти в безопасный режим. В этом режиме загружаются только системные приложения, что помогает выявить сбои, вызванные сторонними программами.

Главное — не бояться настраивать

Производители устройств редко поощряют вмешательство в «тонкие» настройки, но пользователи вправе сами выбирать, как должен работать их смартфон. При разумном подходе даже старое устройство можно «оживить» — без перепрошивок и дорогих сервисов.

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