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02.05.2025, 14:20

Агата Муцениеце объявила о помолвке с Петром Дрангой

Новости Мира 0 878

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце поделилась радостной новостью — она выходит замуж. Предложение руки и сердца сделал ей известный музыкант и аккордеонист Петр Дранга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: agataagata/Instagram
Фото: agataagata/Instagram

«Я сказала “Да”»: романтическое признание

О своей помолвке 36-летняя звезда сообщила подписчикам в социальной сети Instagram* — в посте, где артистка запечатлена на фоне заката в объятиях Дранги.

«Я сказала “Да”», — лаконично подписала снимок Муцениеце, подтвердив догадки поклонников о серьезности отношений с музыкантом.

От слухов к официальному статусу

Слухи о романтической связи между актрисой и Петром Дрангой появились в декабре 2024 года. Тогда журналисты заметили, что пара вместе с дочерью Муцениеце, Мией, посетила спектакль театра SVET.

Вскоре их стали регулярно видеть на светских мероприятиях. 14 апреля 2025 года пара появилась на премии «VOICE: Главные лица 2025», вновь подогрев интерес публики.

Подозрения на беременность и дети от прошлого брака

В конце апреля поклонники заподозрили, что Агата может быть беременна, однако сама актриса пока не комментировала эти предположения. Напомним, у нее уже есть двое детей от брака с актером Павлом Прилучным. Их сын Тимофей живет с отцом, а дочь Мия, судя по всему, проводит больше времени с матерью.

Кто такой Петр Дранга

Петр Дранга — известный аккордеонист, который редко делится деталями личной жизни. До этого момента он официально не был женат. СМИ в разные годы приписывали ему романы с известными женщинами шоу-бизнеса, в том числе с Ляйсан Утяшевой, Дарьей Мороз и Анфисой Чеховой. Однако сам музыкант никак не подтверждал эти слухи.

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