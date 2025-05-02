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02.05.2025, 15:51

Китай замедлил вращение Земли — NASA

Новости Мира 0 2 828

Одна из крупнейших в мире гидротехнических конструкций — китайская плотина "Три ущелья" — оказала заметное влияние не только на окружающую среду, но и на физические характеристики нашей планеты. Масштабы сооружения таковы, что после его ввода в эксплуатацию ученые зафиксировали замедление вращения Земли и незначительное изменение положения ее оси, сообщает Lada.kz со ссылкой на telegraf.news

Фото: wikimedia
Фото: wikimedia

Как «Три ущелья» повлияли на Землю

По расчетам специалистов NASA, перемещение огромного объема воды в водохранилище за плотиной привело к перераспределению массы планеты. Это в свою очередь вызвало:

  • замедление вращения Земли на 0,06 микросекунды;

  • смещение оси вращения примерно на 2 сантиметра.

Хотя эти изменения кажутся незначительными, с научной точки зрения они важны. Они подтверждают, что крупные техногенные проекты способны повлиять на динамические процессы в масштабах всей планеты.

Масштабы плотины «Три ущелья»

Плотина расположена на реке Янцзы и представляет собой колоссальное сооружение:

  • длина — более 2,3 километра,

  • высота — 181 метр,

  • водохранилище вмещает свыше 39 миллиардов кубометров воды,

  • общая масса воды и бетона превышает 39 триллионов килограммов.

По весу эта конструкция признана самой тяжелой среди всех созданных человеком объектов.

Геофизические последствия

Когда такой массив воды и строительных материалов концентрируется в одной точке, центр масс планеты незначительно смещается. Это похоже на то, как фигурист, разводя руки в стороны, замедляет вращение. Земля реагирует по схожему принципу: перераспределение массы вызывает торможение вращения.

Хотя эффект минимален и не представляет угрозы для жизни или функционирования планеты, он вызывает большой интерес у геофизиков, климатологов и инженеров.

Плотина как символ могущества — и вызов для природы

Плотина «Три ущелья» — символ технологического прогресса Китая, но одновременно и пример того, как человеческая деятельность может затронуть глобальные процессы. Это один из редких случаев, когда инженерное сооружение, созданное людьми, напрямую влияет на планетарные параметры.

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