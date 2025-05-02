Китай замедлил вращение Земли — NASA

Одна из крупнейших в мире гидротехнических конструкций — китайская плотина "Три ущелья" — оказала заметное влияние не только на окружающую среду, но и на физические характеристики нашей планеты. Масштабы сооружения таковы, что после его ввода в эксплуатацию ученые зафиксировали замедление вращения Земли и незначительное изменение положения ее оси, сообщает Lada.kz со ссылкой на telegraf.news
По расчетам специалистов NASA, перемещение огромного объема воды в водохранилище за плотиной привело к перераспределению массы планеты. Это в свою очередь вызвало:
замедление вращения Земли на 0,06 микросекунды;
смещение оси вращения примерно на 2 сантиметра.
Хотя эти изменения кажутся незначительными, с научной точки зрения они важны. Они подтверждают, что крупные техногенные проекты способны повлиять на динамические процессы в масштабах всей планеты.
Плотина расположена на реке Янцзы и представляет собой колоссальное сооружение:
длина — более 2,3 километра,
высота — 181 метр,
водохранилище вмещает свыше 39 миллиардов кубометров воды,
общая масса воды и бетона превышает 39 триллионов килограммов.
По весу эта конструкция признана самой тяжелой среди всех созданных человеком объектов.
Когда такой массив воды и строительных материалов концентрируется в одной точке, центр масс планеты незначительно смещается. Это похоже на то, как фигурист, разводя руки в стороны, замедляет вращение. Земля реагирует по схожему принципу: перераспределение массы вызывает торможение вращения.
Хотя эффект минимален и не представляет угрозы для жизни или функционирования планеты, он вызывает большой интерес у геофизиков, климатологов и инженеров.
Плотина «Три ущелья» — символ технологического прогресса Китая, но одновременно и пример того, как человеческая деятельность может затронуть глобальные процессы. Это один из редких случаев, когда инженерное сооружение, созданное людьми, напрямую влияет на планетарные параметры.
Комментарии0 комментарий(ев)