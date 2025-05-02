Бакальчука проверят по статье о дискредитации армии России

Владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят на нарушение уголовного законодательства в части распространения фейков и дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Lada.kz

Кадр: Миллионщики / Youtube

По словам собеседника издания, проверка инициирована по пункту «а» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации».

«Основанием стало размещение поста в Telegram-канале Владислава Бакальчука, в котором усматриваются признаки фейков и дискредитации армии и специальной военной операции», — уточнил источник.

В посте говорилось о росте военных расходов и ухудшении условий для бизнеса

Поводом для обращения в МВД стал пост предпринимателя от 29 апреля. В нём Бакальчук высказывал мнение, что в условиях увеличения оборонного бюджета российским предпринимателям «придётся выживать». Он также предположил, что в ближайшее время в стране может вырасти налоговая нагрузка на бизнес, а регуляторное давление усилится.

«"Затянуть пояса" будут вынуждены все, кроме тех, кто завязан на эти (военные) расходы», — писал Бакальчук.

Кроме того, в публикации содержалась критика в адрес властей, в частности, утверждение, что социальная сфера якобы перестала быть в числе государственных приоритетов на фоне СВО.

Пост был удалён, но сохранился в мониторинговых базах

Как отмечает TGStat, пост был удалён в тот же день после публикации. Однако копии публикации остались в базах мониторинга Telegram-каналов, что позволило инициировать проверку.

Финансовые проблемы и судебные споры с бывшей супругой

Напомним, ранее в апреле стало известно о судебном решении, по которому Бакальчук обязан выплатить бывшей супруге Татьяне Ким 217 миллионов рублей. После раздела имущества суд передал Ким долю в размере 1% в ООО «Вайлдберриз», а также 100% ООО «Вайлдберриз Банк» и все денежные средства на её персональных счетах.

Самому предпринимателю достались квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске Московской области и контроль над компаниями «Подольск логистика» и «ВБ Девелопмент».