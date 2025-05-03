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02.05.2025, 20:35

Шашлык обошелся россиянину почти в два миллиона рублей

Новости Мира 0 575

В деревне Сепыч Удмуртской Республики 72-летний мужчина устроил барбекю, которое закончилось крупным пожаром. По информации МЧС России, пенсионер жарил шашлыки на своем участке, не соблюдая элементарных норм противопожарной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Telegram-канал МЧС России
Фото: Telegram-канал МЧС России

Мангал был размещен слишком близко к хозяйственным постройкам, и разлетевшиеся искры спровоцировали возгорание.

— Искры попали на дровяник, после чего пламя быстро распространилось, — сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС по Удмуртии Роман Ватлин.

Огонь уничтожил 600 квадратных метров имущества

В результате инцидента полностью сгорели два жилых дома — самого виновника и его соседа. Кроме того, были уничтожены пристройки и хозпостройки на общей площади 600 квадратных метров.

По предварительной оценке, материальный ущерб составил 1,8 миллиона рублей. Теперь пожилому мужчине предстоит компенсировать убытки. Помимо этого, суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

В Забайкалье тоже пылает: ищут виновника крупного лесного пожара

Подозреваемый специально поджег траву

Тем временем в Забайкальском крае расследуют причины еще одного пожара, но уже лесного масштаба. По данным полиции, установлен предполагаемый виновник — местный житель, который намеренно поджег сухую траву.

Однако, когда огонь вышел из-под контроля, мужчина скрылся, не попытавшись остановить распространение пламени и не сообщив о случившемся в экстренные службы.

Пренебрежение правилами безопасности приводит к катастрофам

Оба случая — в Удмуртии и в Забайкалье — демонстрируют, к каким разрушительным последствиям может привести халатное отношение к огню. МЧС России вновь напоминает: при разведении открытого пламени на участках необходимо строго соблюдать противопожарные нормы, особенно в сухую и ветреную погоду.

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