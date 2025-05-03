Орбакайте обвинила Латвию в нарушении прав и подавлении свободы слова

Певица Кристина Орбакайте выступила с критикой в адрес латвийских властей, обвинив их в нарушении основополагающих прав и принципов международного права. Поводом стало решение латвийского правительства запретить артистке въезд на территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Артистка выразила глубокое разочарование, подчеркнув, что латвийское решение противоречит международным нормам и ущемляет свободу слова:
«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Моё творчество — вне политики. Я никогда не участвовала в политических конфликтах и не выражала поддержки какой-либо стороне», — написала она.
Орбакайте подчеркнула, что верит в силу искусства как инструмента объединения, а не раскола:
«Музыка — не оружие. Она лечит там, где политики строят стены. Я верю, что диалог возможен, и хочу продолжать общение со своей аудиторией независимо от границ и взглядов».
Несмотря на запрет, Кристина Орбакайте не намерена сдаваться. Она заявила, что будет отстаивать своё право на выступления в судебном порядке:
«Это не только вопрос личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра», — подытожила она.
Ранее, 29 апреля, латвийские власти официально закрыли въезд Орбакайте, которая имеет двойное гражданство — Литвы и России. В сообщении подчеркивается, что её выступления якобы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Аналогичное решение было принято и в отношении сербского музыканта Горана Бреговича.
По данным местных СМИ, запрет на въезд мог быть связан с подозрениями в использовании концертной деятельности Орбакайте в целях политического пиара. Однако сама артистка категорически отрицает любую политическую подоплёку своей сценической деятельности.
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