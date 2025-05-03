Орбакайте обвинила Латвию в нарушении прав и подавлении свободы слова

Певица Кристина Орбакайте выступила с критикой в адрес латвийских властей, обвинив их в нарушении основополагающих прав и принципов международного права. Поводом стало решение латвийского правительства запретить артистке въезд на территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

«Это противоречит самой сути свободы»

Артистка выразила глубокое разочарование, подчеркнув, что латвийское решение противоречит международным нормам и ущемляет свободу слова:

«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Моё творчество — вне политики. Я никогда не участвовала в политических конфликтах и не выражала поддержки какой-либо стороне», — написала она.

«Музыка не должна становиться жертвой политики»

Орбакайте подчеркнула, что верит в силу искусства как инструмента объединения, а не раскола:

«Музыка — не оружие. Она лечит там, где политики строят стены. Я верю, что диалог возможен, и хочу продолжать общение со своей аудиторией независимо от границ и взглядов».

Певица готова защищать свои права в суде

Несмотря на запрет, Кристина Орбакайте не намерена сдаваться. Она заявила, что будет отстаивать своё право на выступления в судебном порядке:

«Это не только вопрос личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра», — подытожила она.

Причины запрета: угроза национальной безопасности

Ранее, 29 апреля, латвийские власти официально закрыли въезд Орбакайте, которая имеет двойное гражданство — Литвы и России. В сообщении подчеркивается, что её выступления якобы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Аналогичное решение было принято и в отношении сербского музыканта Горана Бреговича.

Контекст: обвинения в политическом пиаре

По данным местных СМИ, запрет на въезд мог быть связан с подозрениями в использовании концертной деятельности Орбакайте в целях политического пиара. Однако сама артистка категорически отрицает любую политическую подоплёку своей сценической деятельности.