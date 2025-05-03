Результаты лотереи Green Card огласят 3 мая

Итоги лотереи Green Card за 2026 финансовый год будут опубликованы сегодня, 3 мая. Проверить результаты можно только на официальном сайте Госдепартамента США, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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С 3 мая 2025 года начнётся публикация результатов розыгрыша лотереи Green Card DV-2026. Об этом сообщается на официальной странице Государственного департамента США. Уточняется, что ознакомиться с результатами можно будет после 21:00 по времени Казахстана.

Для того чтобы проверить, был ли человек выбран в числе победителей, потребуется номер подтверждения заявки – Confirmation Number, который выдавался при регистрации. Уточняется, что узнать итоги розыгрыша можно исключительно на официальном сайте Госдепа.

В ведомстве предупреждают, что сторонние сайты, обещающие предоставить информацию о выигрыше, являются мошенническими и не имеют никакого отношения к организаторам программы. Участникам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и не передавать свои персональные данные третьим лицам.