Telegram выпустил масштабное обновление

Мессенджер Telegram представил крупное майское обновление, в которое вошли защищённые групповые аудиозвонки, расширенные инструменты для бизнеса, новая система апелляций и улучшения в интерфейсе. Разработчики акцентируют внимание на безопасности и удобстве пользователей, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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Как передает gazeta.ru, в начале мая мессенджер Telegram представил обновление с рядом ключевых нововведений. Одним из главных изменений стала возможность проводить групповые аудиозвонки со сквозным шифрованием – новая функция, обеспечивающая высокий уровень конфиденциальности при общении нескольких пользователей.

Теперь начать защищённый групповой аудиозвонок можно без необходимости создавать отдельную группу. К активному звонку можно оперативно присоединить до 200 участников, используя ссылку-приглашение или QR-код. Кроме того, Telegram предоставляет возможность организовывать как аудио-, так и видеоконференции с функцией демонстрации экрана, что делает мессенджер удобным инструментом для онлайн-встреч.

Разработчики отмечают, что новая функция защищена сквозным шифрованием – тем же, что используется в личных чатах. Участники звонка могут проверить надёжность соединения, сравнив эмодзи, отображающиеся на их экранах. Этот метод, по утверждению команды Telegram, исключает доступ к содержимому разговоров даже со стороны самой платформы.

Помимо улучшений для всех пользователей, обновление затронуло и Telegram Business. Расширен список возможностей: теперь доступна настройка информации профиля, управление историями и функция отправки подарков. Поддержка сторонних чат-ботов по-прежнему позволяет автоматизировать общение с клиентами.

Одним из значимых нововведений стала система обжалования блокировок аккаунтов. Теперь при ошибочном ограничении доступа профиль не будет сразу удалён – он перейдёт в «замороженное» состояние. Пользователи смогут подать апелляцию непосредственно через приложение и, в случае положительного решения, восстановить доступ.

Обновление также включает ряд изменений в пользовательском интерфейсе. Для ускорения навигации и выполнения действий реализованы новые жесты. В частности, длительное нажатие на кнопку «Переслать» в iOS и Android теперь открывает меню быстрого доступа к отправке сообщений в «Избранное» или в недавние чаты. Владельцам устройств Apple стала доступна быстрая функция создания истории: для этого достаточно потянуть вправо за панель историй над списком чатов.

В разделе настроек добавлена новая опция отображения кнопки «Подарок» в поле ввода текста. Кнопка видна как отправителю, так и получателю. Пользователи получили расширенные настройки конфиденциальности – можно указать, какие подарки отображаются в профиле. Владельцы Premium-аккаунтов теперь могут фильтровать получаемые подарки по категориям и ограничивать, к примеру, поступление стандартных подарков, чтобы избежать спама.