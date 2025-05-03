В России зафиксировано рекордное падение цен на новые автомобили

Апрель 2025 года стал рекордным по снижению стоимости новых автомобилей в России за последние годы. Эксперты назвали причины, передает Lada.kz со ссылкой на Gazeta.ru .

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В апреле 2025 года в России отмечено беспрецедентное снижение цен на новые автомобили, сообщает ТАСС со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто. По его словам, стоимость машин достигла минимального уровня за последние годы. Эксперт отметил, что в данный момент новый китайский автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести по цене, начиная от 1,3 миллиона рублей.

Снижение цен, по мнению Моржаретто, обусловлено тем, что в страну в предыдущие месяцы было завезено большое количество автомобилей из Китая. Из-за переизбытка предложения часть машин так и осталась на складах дилеров и дистрибьюторов. Это и вынуждает продавцов снижать стоимость, чтобы стимулировать спрос.

Дополнительным фактором стала общая стагнация авторынка. Согласно опубликованным ранее данным, в первом квартале 2025 года в России продажи новых автомобилей всех сегментов сократились на 27%. За этот период было реализовано 287,2 тысячи автомобилей. Только в марте падение продаж составило 45%.

В разрезе сегментов рынок показал следующие результаты: продажи легковых автомобилей сократились на 26% и составили 245 тысяч единиц. Сегмент лёгких коммерческих автомобилей (LCV) снизился на 16% – до 24,3 тысячи. Грузовиков реализовано 15,4 тысячи, что на 46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи автобусов упали на 55% – до 2,5 тысячи штук. Также в первом квартале было продано 2,1 тысячи новых электромобилей – на 67% меньше, чем годом ранее.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале сообщил, что основным фактором снижения спроса на новые легковые автомобили стали высокие процентные ставки по автокредитам. По результатам опроса, проведённого среди подписчиков, эту причину отметили 63% респондентов.