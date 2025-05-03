18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.05.2025, 15:43

Зеленский отказался от перемирия на 9 Мая

Новости Мира 0 401

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении боевых действий в честь 80-летия Победы, назвав её неискренней. Украинская сторона заявила, что краткосрочное перемирие бессмысленно и не приведёт к урегулированию конфликта, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Фото: Public Domain
© Фото: Public Domain

Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российской стороны о введении краткосрочного перемирия, приуроченного к 80-летию Победы. Украинский лидер назвал такую инициативу «театральной постановкой» и отказался её поддержать.

В ходе общения с журналистами Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию, однако считает, что его срок должен составлять не менее 30 дней. По его словам, трёхдневное прекращение огня невозможно использовать для конструктивного диалога.

«Мы готовы начинать с 1, 3 или с 5 мая. Если Владимиру Путину нужна дата 7 мая – нам всё равно. С 7 мая перемирие возможно, но только на 30 дней», - сказал он. Зеленский подчеркнул, что краткосрочное прекращение огня не имеет смысла, поскольку за такой период невозможно достичь договорённостей по ключевым вопросам.

Инициатива о перемирии в честь годовщины Победы была озвучена ранее в Кремле. Согласно официальной информации, президент России Владимир Путин предложил временно приостановить боевые действия в гуманитарных целях. Планировалось прекратить огонь в период с 7 на 8 мая и с 10 на 11 мая.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле