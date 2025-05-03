Зеленский отказался от перемирия на 9 Мая

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении боевых действий в честь 80-летия Победы, назвав её неискренней. Украинская сторона заявила, что краткосрочное перемирие бессмысленно и не приведёт к урегулированию конфликта, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российской стороны о введении краткосрочного перемирия, приуроченного к 80-летию Победы. Украинский лидер назвал такую инициативу «театральной постановкой» и отказался её поддержать.

В ходе общения с журналистами Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию, однако считает, что его срок должен составлять не менее 30 дней. По его словам, трёхдневное прекращение огня невозможно использовать для конструктивного диалога.

«Мы готовы начинать с 1, 3 или с 5 мая. Если Владимиру Путину нужна дата 7 мая – нам всё равно. С 7 мая перемирие возможно, но только на 30 дней», - сказал он. Зеленский подчеркнул, что краткосрочное прекращение огня не имеет смысла, поскольку за такой период невозможно достичь договорённостей по ключевым вопросам.

Инициатива о перемирии в честь годовщины Победы была озвучена ранее в Кремле. Согласно официальной информации, президент России Владимир Путин предложил временно приостановить боевые действия в гуманитарных целях. Планировалось прекратить огонь в период с 7 на 8 мая и с 10 на 11 мая.