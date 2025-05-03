Развеян страшный миф о подгоревшем хлебе

Ученые опровергли миф о том, что подгоревший хлеб повышает риск рака, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .​

Фото: Pixabay

В последние годы в СМИ активно обсуждается вопрос о возможной связи между потреблением подгоревшего хлеба и повышенным риском развития рака. Основной причиной таких опасений является вещество акриламид, которое образуется при термической обработке крахмалсодержащих продуктов, таких как хлеб, картофель и другие.​

Однако эксперты, включая представителя организации Cancer Research UK Эда Янга, утверждают, что реальные риски для человека сильно преувеличены. По их словам, концентрация акриламида в подгоревшем хлебе настолько мала, что не представляет серьезной угрозы для здоровья. Ранее проведенные эксперименты на животных использовали дозы акриламида, значительно превышающие те, которые человек может получить с пищей. Поэтому результаты таких исследований нельзя напрямую переносить на людей.​

Специалисты подчеркивают, что основными факторами риска развития онкологических заболеваний являются регулярное употребление алкоголя, красного и переработанного мяса, а также продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли.