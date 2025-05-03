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03.05.2025, 18:25

Диетологи назвали один из самых полезных грибов – и это не шампиньоны и не вешенки

Новости Мира 0 262

Диетологи назвали один из самых полезных грибов, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Несмотря на популярность шампиньонов и вешенок, диетологи всё чаще называют наиболее полезными именно опята. Эти ароматные лесные грибы, по их мнению, являются настоящим кладезем питательных веществ и могут стать достойной альтернативой мясным продуктам в рационе.

Среди главных преимуществ опят специалисты отмечают высокое содержание белка – до 2,2 грамма на 100 граммов продукта. Это делает их особенно привлекательными для тех, кто придерживается растительного или низкокалорийного питания. Кроме того, опята богаты важными микроэлементами: цинком и медью, которые способствуют укреплению иммунной системы и нормальному кроветворению.

В грибах также обнаружены природные антибиотики, способные оказывать антимикробное действие. При этом опята остаются низкокалорийным продуктом – всего 22 килокалории на 100 граммов, что делает их подходящим выбором для тех, кто следит за своим весом.

Опята отличаются универсальностью в приготовлении. Они отлично подходят для жарки с луком и сметаной, широко используются в маринованном виде – как традиционная закуска, а также пригодны для сушки и замораживания. В сушёном виде они придают насыщенный вкус супам и соусам, а в замороженном – сохраняют максимум полезных веществ.

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