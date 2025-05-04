С 1 мая увеличены пенсионные выплаты инвалидам и пенсионерам старше 80 лет

В России с 1 мая вступила в силу мера по увеличению фиксированной выплаты к страховой пенсии для инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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С 1 мая 2025 года в России вступили в силу изменения, касающиеся увеличения пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Как сообщил в интервью RT депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, меры поддержки затронули пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

В соответствии с новым порядком, для этих граждан фиксированная выплата к страховой пенсии увеличена в два раза. Кроме того, в случае, если за пожилым человеком осуществляется уход и он не является инвалидом с детства I группы, ему предоставляется дополнительная надбавка в размере 1 200 рублей.

Также, по словам парламентария, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрены единовременные выплаты ветеранам и другим категориям граждан, пострадавшим в годы войны. Так, инвалиды и вдовы участников боевых действий получат по 80 000 рублей, а бывшие совершеннолетние узники концлагерей – по 55 000 рублей.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи. В этом случае им будет начислено ещё 33 процента от установленной базовой суммы.