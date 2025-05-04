Как добиться рельефного пресса в домашних условиях: советы врача

Врач Картик Кумар рассказал, какие упражнения помогут добиться рельефного пресса без посещения спортзала, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Как рассказал Картик Кумар изданию Men Today, добиться рельефного пресса в домашних условиях вполне реально – при условии правильного подхода к тренировкам и контролю за уровнем жира в организме.

По словам специалиста, основная задача при формировании кубиков на прессе – это сжигание жира, который находится между мышцами и кожей. Он подчеркнул, что безопасным и достижимым ориентиром считается снижение жировой массы тела на один процент в месяц.

Для улучшения результата врач рекомендует включить в тренировочную программу следующие упражнения: попеременные подъемы прямых ног, подъемы коленей в положении лёжа, боковую планку с поворотом корпуса вниз, планку с разведением и сведением ног, а также упражнение «альпинист».

Последнее выполняется в упоре лёжа на прямых руках. Тело должно быть выпрямлено, а колени поочередно подтягиваются к груди — сначала правое, затем левое. После каждого движения следует возвращаться в исходное положение.