Эксперт рассказала, какие аромамасла эффективно отпугивают комаров

Семейный нутрициолог из России Антонина Цвинария поделилась рекомендациями по защите от укусов комаров с помощью эфирных масел, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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С приближением летнего сезона россияне всё чаще задумываются о способах защиты от комаров. Семейный нутрициолог Антонина Цвинария в интервью изданию «Известия» рассказала, что справиться с насекомыми можно не только с помощью традиционных репеллентов, но и благодаря натуральным эфирным маслам.

По её словам, масла базилика, чайного дерева и герани являются эффективными средствами для отпугивания комаров. Специалист пояснила, что данные ароматы неприятны для насекомых, поэтому их можно использовать в быту в качестве альтернативы химическим средствам. Эти масла допустимо распылять в воздухе при помощи специальных аромадиффузоров, а также наносить на открытые участки кожи, если нет аллергической реакции.

Также Антонина Цвинария дала рекомендации по облегчению состояния после укусов. В случае выраженной реакции на укус комара она советует применять холодную примочку с кусочками льда или использовать обычный холодный компресс. Это поможет уменьшить отёк за счёт сужения сосудов и снизит воспаление. Кроме того, можно воспользоваться раствором пищевой соды, чтобы сделать успокаивающий компресс.