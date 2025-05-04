Shell может приобрести крупную корпорацию

Британо-нидерландская компания Shell изучает возможность покупки британской корпорации BP, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: shell.com.kz

По данным Bloomberg, энергетическая компания Shell Plc может выкупить одного из крупнейших игроков отрасли – британскую корпорацию BP Plc. Тема возможного слияния в последние недели активно обсуждается внутри Shell и на уровне консультантов.

Компания Shell уже привлекла советников, чтобы оценить перспективы потенциального приобретения. Ключевым фактором, который может повлиять на реализацию сделки, станет текущая рыночная стоимость BP, чьи акции продолжают демонстрировать отрицательную динамику.