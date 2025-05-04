На Надежду Кадышеву напали после концерта

Народная артистка России Надежда Кадышева подверглась нападению после завершения концерта в Иваново 30 апреля, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: © Shatokhina Natalia // news.ru // Global Look Press

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Иваново 30 апреля после концертного выступления на народную артистку России Надежду Кадышеву было совершено нападение.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел сразу после того, как певица завершила выступление и попрощалась со зрителями. Неизвестная женщина, выбежавшая вслед за артисткой, схватила ее за шею и начала кричать неразборчивые фразы. Мотивы ее действий пока неизвестны.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нападавшую, а также медицинская бригада. Надежда Кадышева физически не пострадала. Представители певицы подтвердили, что ее здоровью ничего не угрожает.

После инцидента команда артистки обратилась в местные правоохранительные органы. Также представители Кадышевой сообщили, что вынуждены пересмотреть меры обеспечения безопасности на концертах, особенно в части контакта со зрителями.