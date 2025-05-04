На Надежду Кадышеву напали после концерта

Народная артистка России Надежда Кадышева подверглась нападению после завершения концерта в Иваново 30 апреля, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в Иваново 30 апреля после концертного выступления на народную артистку России Надежду Кадышеву было совершено нападение.
Согласно опубликованной информации, инцидент произошел сразу после того, как певица завершила выступление и попрощалась со зрителями. Неизвестная женщина, выбежавшая вслед за артисткой, схватила ее за шею и начала кричать неразборчивые фразы. Мотивы ее действий пока неизвестны.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нападавшую, а также медицинская бригада. Надежда Кадышева физически не пострадала. Представители певицы подтвердили, что ее здоровью ничего не угрожает.
После инцидента команда артистки обратилась в местные правоохранительные органы. Также представители Кадышевой сообщили, что вынуждены пересмотреть меры обеспечения безопасности на концертах, особенно в части контакта со зрителями.
К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом, - заявили представители исполнительницы.
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