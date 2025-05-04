Родители держали троих детей взаперти четыре года из-за страха перед COVID-19

В испанском городе Овьедо выявлен случай длительной изоляции троих детей. Супружеская пара из Германии в течение четырех лет не выпускала детей из дома, опасаясь заражения коронавирусом, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как пишет издание со ссылкой на Daily Mail, в испанском городе Овьедо была раскрыта шокирующая история – супружеская пара из Германии на протяжении четырех лет удерживала троих своих детей в полном затворе, опасаясь заражения COVID-19.

Согласно информации, в 2021 году гражданин Германии по имени Кристиан вместе со своей супругой арендовали дом в Овьедо. Особняк выглядел подозрительно – ставни были постоянно закрыты, а все необходимые продукты семье доставляли курьеры.

Один из соседей, обеспокоенный странным поведением жильцов, обратился в полицию с просьбой провести проверку. Сотрудники полиции установили наблюдение, после чего пришли к семье с визитом. В дом их пустили лишь при условии соблюдения строгих мер предосторожности: стражи порядка должны были надеть медицинские маски и держаться на расстоянии от жильцов.

Во время визита глава семьи сообщил полицейским, что в доме находятся дети, которые на протяжении нескольких лет не покидали жилище. При этом выяснилось, что дети, несмотря на возраст, носили подгузники. Когда их впервые вывели на улицу, они с недоумением смотрели на газон и гладили траву.

Как отмечают правоохранители, дети находились в полной изоляции с 2021 года. Все это время они не посещали школу, жили в условиях антисанитарии и подчинялись строгому режиму. У них был установлен график посещения туалета, а остальное время они проводили в подгузниках.

В настоящий момент родители арестованы. По делу ведется расследование.