Девушка, напавшая на Надежду Кадышеву, объяснила свой поступок

Фото: скриншот видео с YouTube

30 апреля после концерта в городе Иваново на народную артистку России Надежду Кадышеву совершила нападение девушка из зрительного зала. Она поднялась на сцену и, подбежав к исполнительнице, схватила её за шею. Инцидент произошёл на глазах у публики, и к происходящему незамедлительно подключилась охрана. Девушку задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Для осмотра Кадышевой на место вызвали врача.

Позднее, как передаёт Telegram-канал Mash, стало известно, что девушка объяснила свой поступок попыткой получить эксклюзивный комментарий для СМИ. По её словам, с ней ранее связались представители неких медиа и предложили заработать. Как утверждает девушка, во время концерта рядом с ней находился молодой человек в кепке, который передавал указания. Он якобы поручил задать артистке вопрос о семейных разногласиях, чтобы затем использовать видеозапись в журналистском материале.

Со слов девушки, обязательным условием было заснять ответ Кадышевой на камеру, чтобы создать резонанс и выпустить «громкий» эксклюзив. Именно это, по её утверждению, и подтолкнуло её к столь радикальным действиям. Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.