Путин ответил на вопрос о своем преемнике

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что не исключает мыслей о будущем преемнике, однако, по его словам, решающую роль в этом вопросе будет играть народ страны.

Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями, - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Владимир Путин занимает высший государственный пост с 2000 года. Он был президентом России с 2000 по 2008 год, после чего вернулся на эту должность в 2012 году. В марте 2024 года он вновь одержал победу на выборах, что позволило ему остаться у власти на очередной шестилетний срок.