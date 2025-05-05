18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.05.2025, 19:38

«Плоская и пустая»: жена Петросяна раскритиковала супругу Янковского

Новости Мира 0 552

Татьяна Брухунова, жена российского юмориста Евгения Петросяна, поделилась критикой в адрес актрисы Дианы Пожарской. По её мнению, главная женская роль в фильме «Кракен» оказалась неубедительной и слабой, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru.

Фото: Instagram / @bruhunova
Фото: Instagram / @bruhunova

Супруга известного российского артиста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова – раскритиковала актёрскую работу Дианы Пожарской, жены Ивана Янковского, в фильме «Кракен». В своей публикации в Instagram Брухунова отметила, что образ героини, которую играет Пожарская, оказался неубедительным.

По сюжету фильма актриса исполняет роль учёного, принимающего участие в поисках логова морского чудовища. Однако, как отметила Брухунова, артистке не удалось передать эмоциональную глубину происходящего и развитие романтической линии. На фоне других героев, в том числе второстепенных, её персонаж выглядел, по мнению Брухуновой, особенно слабо.

Актёрски просела единственная женская роль. К сожалению, Диана Пожарская не справилась с персонажем. Её геолог получилась плоской и пустой, - написала она в соцсети.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
как эта обезьяна надоела-помойка-всё с кем то выясняет отношения-кого то хает--сама кто?может хватит о ней писать=пусть уже детей воспитывает
04.05.2025, 19:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле