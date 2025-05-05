«Плоская и пустая»: жена Петросяна раскритиковала супругу Янковского

Татьяна Брухунова, жена российского юмориста Евгения Петросяна, поделилась критикой в адрес актрисы Дианы Пожарской. По её мнению, главная женская роль в фильме «Кракен» оказалась неубедительной и слабой, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: Instagram / @bruhunova

Супруга известного российского артиста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова – раскритиковала актёрскую работу Дианы Пожарской, жены Ивана Янковского, в фильме «Кракен». В своей публикации в Instagram Брухунова отметила, что образ героини, которую играет Пожарская, оказался неубедительным.

По сюжету фильма актриса исполняет роль учёного, принимающего участие в поисках логова морского чудовища. Однако, как отметила Брухунова, артистке не удалось передать эмоциональную глубину происходящего и развитие романтической линии. На фоне других героев, в том числе второстепенных, её персонаж выглядел, по мнению Брухуновой, особенно слабо.