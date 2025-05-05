На концерте Леди Гаги в Бразилии предотвратили теракт

Правоохранительные органы Бразилии пресекли попытку организации теракта на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро. Под угрозой оказались дети, подростки и представители ЛГБТ-сообщества, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Полиция штата Рио-де-Жанейро предотвратила попытку совершения теракта на выступлении американской певицы Леди Гаги, которое состоялось на пляже Копакабана. Об этом сообщается на официальном сайте гражданской полиции штата.

Операция по пресечению теракта получила название «Фальшивый монстр». В ходе расследования было установлено, что злоумышленники вербовали людей, включая несовершеннолетних, с целью подготовки атак с использованием самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова. По информации полиции, предполагаемые действия были направлены против детей, подростков, а также представителей ЛГБТ*-сообщества.

Бесплатный концерт, ради которого певица прибыла в Бразилию, прошёл накануне на знаменитом пляже Копакабана. Мероприятие собрало более двух миллионов зрителей, став самым массовым выступлением в карьере Леди Гаги.