Врач назвал ранние признаки болезни Паркинсона: на что обратить внимание

Болезнь Паркинсона может проявляться не только дрожью рук, но и менее очевидными симптомами. Невролог Владимир Мартынов рассказал о признаках, которые могут указывать на начало заболевания. Ранняя диагностика и своевременная терапия способны замедлить прогрессирование болезни, сообщает Lada.kz. со ссылкой на РИА Новости.
Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное заболевание, которое может начаться с малозаметных симптомов. Невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости перечислил неочевидные признаки, которые могут сигнализировать о развитии болезни.
Среди ранних симптомов специалист отметил снижение обоняния, хронические запоры, нарушения сна и беспричинную депрессию.
«Позже могут добавиться дрожь в состоянии покоя, чаще в одной руке, замедленность движений, "деревянность" мимики и уменьшение размера почерка», — пояснил Мартынов.
Врач подчеркнул, что игнорировать эти «звоночки» опасно.
«Ранняя диагностика и своевременная терапия способны значительно замедлить прогрессирование заболевания», — отметил он.
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