Врач назвал ранние признаки болезни Паркинсона: на что обратить внимание

Болезнь Паркинсона может проявляться не только дрожью рук, но и менее очевидными симптомами. Невролог Владимир Мартынов рассказал о признаках, которые могут указывать на начало заболевания. Ранняя диагностика и своевременная терапия способны замедлить прогрессирование болезни, сообщает Lada.kz. со ссылкой на РИА Новости.