18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.05.2025, 11:10

Луков день 5 мая: традиции, запреты и народные приметы

Новости Мира 0 394

Сегодня, 5 мая, отмечается Луков день — народный праздник, посвящённый святому Луке. В этот день соблюдаются определённые традиции и запреты, направленные на привлечение благополучия и защиту от бед. Народные приметы помогают предсказать погоду, сообщает Lada.kz со ссылкой на tverigrad.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

5 мая в народном календаре отмечается Луков день, приуроченный к памяти святого Луки — апостола, врача и первого иконописца. На Руси этот день связывали с началом посадки лука, считая его символом здоровья и защиты от злых сил. В этот день нельзя отдавать детские вещи. Кроме того, не стоит ссориться, раскидывать по дому вещи. Женщинам, которые готовились к родам, на Луку запрещали выходить из дома: считалось, что в этот день по свету гуляет тёмная сила, которая может навредить малышу в утробе матери.

Традиции Лукова дня:

  • Посадка лука: считалось, что посаженный в этот день лук будет особенно урожайным и полезным для здоровья.

  • Употребление лука в пищу: съеденная в этот день луковица укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

  • Размещение луковиц в доме: для защиты жилища от нечистой силы по дому раскладывали луковицы.

  • Детям давали сладости, чтобы жизнь была слаще и радостнее.

Запреты на Луков день:

  • Грустить и плакать: считалось, что слёзы в этот день могут привлечь беду.

  • Сидеть на пороге: порог воспринимался как граница между мирами, и сидение на нём могло привлечь несчастья.

  • Оставаться в одиночестве: одиночество в этот день считалось предвестником долгого одиночества в будущем.

  • Ходить в лес и безлюдные места: верили, что в этот день лес полон злых духов, способных навредить человеку.

  • Оставлять дом в беспорядке: беспорядок мог привести к бедам в семье.

Народные приметы на 5 мая:

  • Тёплый день — к хорошей погоде весной.

  • Пасмурно — к засушливому лету.

  • Слышно кукушку — весна будет солнечной.

  • Гроза — к богатому урожаю.

  • Пролетела стая птиц — к счастью.

Соблюдение этих традиций и примет, по мнению предков, способствовало укреплению здоровья, защите от бед и привлечению благополучия в дом.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле