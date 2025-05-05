Луков день 5 мая: традиции, запреты и народные приметы

Сегодня, 5 мая, отмечается Луков день — народный праздник, посвящённый святому Луке. В этот день соблюдаются определённые традиции и запреты, направленные на привлечение благополучия и защиту от бед. Народные приметы помогают предсказать погоду, сообщает Lada.kz со ссылкой на tverigrad.ru .

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5 мая в народном календаре отмечается Луков день, приуроченный к памяти святого Луки — апостола, врача и первого иконописца. На Руси этот день связывали с началом посадки лука, считая его символом здоровья и защиты от злых сил. В этот день нельзя отдавать детские вещи. Кроме того, не стоит ссориться, раскидывать по дому вещи. Женщинам, которые готовились к родам, на Луку запрещали выходить из дома: считалось, что в этот день по свету гуляет тёмная сила, которая может навредить малышу в утробе матери.

Традиции Лукова дня:

Посадка лука: считалось, что посаженный в этот день лук будет особенно урожайным и полезным для здоровья.

Употребление лука в пищу: съеденная в этот день луковица укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

Размещение луковиц в доме: для защиты жилища от нечистой силы по дому раскладывали луковицы.

Детям давали сладости, чтобы жизнь была слаще и радостнее.

Запреты на Луков день:

Грустить и плакать: считалось, что слёзы в этот день могут привлечь беду.

Сидеть на пороге: порог воспринимался как граница между мирами, и сидение на нём могло привлечь несчастья.

Оставаться в одиночестве: одиночество в этот день считалось предвестником долгого одиночества в будущем.

Ходить в лес и безлюдные места: верили, что в этот день лес полон злых духов, способных навредить человеку.

Оставлять дом в беспорядке: беспорядок мог привести к бедам в семье.

Народные приметы на 5 мая:

Тёплый день — к хорошей погоде весной.

Пасмурно — к засушливому лету.

Слышно кукушку — весна будет солнечной.

Гроза — к богатому урожаю.

Пролетела стая птиц — к счастью.

Соблюдение этих традиций и примет, по мнению предков, способствовало укреплению здоровья, защите от бед и привлечению благополучия в дом.