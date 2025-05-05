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05.05.2025, 13:43

Израиль одобрил масштабную операцию по полному захвату Газы

Новости Мира 0 452

5 мая 2025 года военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширенной операции в секторе Газа, направленный на ликвидацию ХАМАС и освобождение израильских заложников. План включает установление контроля над территорией, блокирование гуманитарной помощи боевикам и удары по инфраструктуре ХАМАС. Резкое обострение конфликта вызывает тревогу у международного сообщества на фоне растущего числа жертв среди мирного населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

Сегодня  военно-политический кабинет Израиля утвердил оперативный план по расширению боевых действий в секторе Газа. Операция направлена на полную ликвидацию радикального движения ХАМАС и освобождение израильских заложников.

«Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников», — сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что речь идёт не о точечных операциях, как раньше, а о полном захвате и установлении устойчивого контроля над территорией.

План предусматривает:

  • захват и удержание территорий сектора Газа;

  • перемещение гражданского населения на юг;

  • лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи;

  • массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам боевиков.

С момента возобновления боевых действий после прекращения перемирия 18 марта 2025 года израильские атаки по всей территории Газы, по данным властей, унесли жизни почти 1800 человек, ещё около 4700 получили ранения. Общее число погибших с начала конфликта составляет 51 157 человек, согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа. Женщины и дети составляют более двух третей всех подтверждённых жертв, сообщают в ООН.

План Израиля по контролю над распределением гуманитарной помощи, включая использование частных охранных компаний и технологий распознавания лиц, вызвал обеспокоенность у международных гуманитарных организаций и структур ООН.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС атаковал территорию Израиля, в результате чего погибли 1200 человек, а около 250 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в Газе, которая продолжается по сей день.

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