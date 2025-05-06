Идеальная продолжительность объятий

Физический контакт, не имеющий сексуального подтекста, всё равно важен в укреплении связи между партнерами, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.ру» .

Фото pixabay.com

Оптимальная продолжительность поцелуя составляет шесть секунд, а объятий — 20-30 секунд. За это время организм успевает выработать гормон окситоцин, который отвечает за ощущение близости и доверия. Выводы были сделаны на основании данных клинических исследований, в которых принимали участие пары.

Также важно чаще устанавливать зрительный контакт и не забывать благодарить друг друга. Пары, в которых оба чувствуют признательность, чаще оказываются удовлетворены отношениями и счастливы.