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06.05.2025, 09:29

Шесть продуктов, которые не стоит разогревать в микроволновке

Новости Мира 0 1 699

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, но не все продукты безопасны для разогрева в ней. Некоторые блюда могут потерять полезные свойства или даже стать опасными для здоровья. Эксперты предупреждают: определённые продукты лучше разогревать традиционными способами, сообщает  Lada.kz со ссылкой на live.ru/novost.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Микроволновая печь давно стала неотъемлемой частью современной кухни. С её помощью мы быстро разогреваем остатки еды, готовим блюда из заморозки и даже выпекаем. Однако не все продукты одинаково хорошо переносят воздействие микроволн — некоторые при этом не просто теряют вкус и полезные свойства, но и становятся потенциальной угрозой для здоровья.

Почему микроволновка может быть опасной?

Под действием микроволнового излучения в пище происходят химические изменения:

  • образуются токсичные соединения

  • разрушаются витамины и микроэлементы

  • активно размножаются патогенные бактерии

  • происходит неравномерный прогрев, при котором одни участки блюда кипятятся, а другие остаются холодными.

Вот почему важно знать, какие продукты ни в коем случае нельзя подвергать повторному нагреванию в микроволновке.

Топ-6 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

  1. Варёные яйца
    При повторном нагреве внутри яйца образуется пар, который может вызвать его взрыв. Но это ещё не самое страшное: белок подвергается окислению и превращается в потенциально вредное вещество.

  2. Рисовые блюда
    Рис идеально «сохраняет» бактерию Bacillus cereus, которая выделяет токсины, устойчивые к высокой температуре. Даже после разогрева в микроволновке эти токсины могут вызвать тяжёлое пищевое отравление.

  3. Картофельное пюре
    Если в составе пюре есть молочные ингредиенты или яйца, то при длительном хранении и последующем разогреве создаются идеальные условия для роста болезнетворных бактерий.

  4. Детское питание
    Микроволновка греет неравномерно. Это значит, что в детском пюре могут остаться холодные зоны, где сохраняются патогены. Для маленького организма такой «обед» может обернуться серьёзным расстройством.

  5. Молочные смеси и грудное молоко
    Высокая температура разрушает ценные ферменты и витамины в молоке. Кроме того, жидкость может перегреться локально, что повышает риск ожога рта у ребёнка.

  6. Блюда с грибами
    Грибы плохо переносят двойную термообработку. Их структура меняется, и они становятся трудноусвояемыми. Особенно опасно сочетание грибов со сливками или мясом — это может вызвать расстройство желудка и проблемы с пищеварением.

Особый случай: шпинат и другая зелень

Листовая зелень, особенно шпинат, содержит много нитратов. При нагревании в микроволновке и последующем хранении из них могут образовываться нитрозамины — вещества с возможным канцерогенным эффектом.

Совет экспертов

Если вы всё-таки решили использовать микроволновку, следите за временем, используйте специальную посуду и всегда перемешивайте блюдо после нагрева. А лучше — разогревать еду на плите или в духовке, особенно если это касается детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Берегите себя и своих близких — даже любимая техника может стать источником скрытой опасности!

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