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06.05.2025, 09:44

Медики назвали признаки аллергии, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

Новости Мира 0 499

С наступлением весны специалисты отмечают увеличение числа аллергических реакций. Медики предупреждают: некоторые симптомы могут свидетельствовать о развитии опасных для жизни состояний. Важно своевременно распознать признаки, требующие немедленного медицинского вмешательства, сообщает  Lada.kz со ссылкой на  RT.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Весенний период сопровождается активным цветением растений, что приводит к увеличению случаев аллергических реакций. Медики обращают внимание на симптомы, которые могут указывать на развитие серьёзных осложнений и требуют срочной медицинской помощи.

К тревожным признакам относятся:

  • быстро нарастающий отёк губ, век или языка;

  • ощущение кома в горле;

  • затруднённое дыхание;

  • охриплость голоса;

  • появление сыпи или крапивницы по всему телу;

  • резкое снижение артериального давления;

  • головокружение или потеря сознания.

Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии анафилактического шока — тяжёлой аллергической реакции, которая развивается стремительно и может привести к летальному исходу. При появлении подобных признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь.neboley24.ru

Медики подчёркивают, что даже при наличии лёгких симптомов аллергии, таких как чихание, насморк или зуд в глазах, следует обратиться к специалисту для диагностики и назначения соответствующего лечения. Своевременное обращение к врачу поможет предотвратить развитие более серьёзных осложнений.

Для снижения риска возникновения аллергических реакций рекомендуется:

  • избегать контакта с известными аллергенами;

  • проводить регулярную влажную уборку помещений;

  • использовать очистители воздуха;

  • принимать назначенные врачом антигистаминные препараты.

Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, так как у них аллергические реакции могут протекать более тяжело.

Медики напоминают: при первых признаках аллергии не стоит заниматься самолечением. Только квалифицированный специалист сможет установить точный диагноз и назначить эффективное лечение.

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