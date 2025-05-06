Медики назвали признаки аллергии, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

С наступлением весны специалисты отмечают увеличение числа аллергических реакций. Медики предупреждают: некоторые симптомы могут свидетельствовать о развитии опасных для жизни состояний. Важно своевременно распознать признаки, требующие немедленного медицинского вмешательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на RT.

Фото pixabay.com

Весенний период сопровождается активным цветением растений, что приводит к увеличению случаев аллергических реакций. Медики обращают внимание на симптомы, которые могут указывать на развитие серьёзных осложнений и требуют срочной медицинской помощи.

К тревожным признакам относятся:

быстро нарастающий отёк губ, век или языка;

ощущение кома в горле;

затруднённое дыхание;

охриплость голоса;

появление сыпи или крапивницы по всему телу;

резкое снижение артериального давления;

головокружение или потеря сознания.

Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии анафилактического шока — тяжёлой аллергической реакции, которая развивается стремительно и может привести к летальному исходу. При появлении подобных признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь.neboley24.ru

Медики подчёркивают, что даже при наличии лёгких симптомов аллергии, таких как чихание, насморк или зуд в глазах, следует обратиться к специалисту для диагностики и назначения соответствующего лечения. Своевременное обращение к врачу поможет предотвратить развитие более серьёзных осложнений.

Для снижения риска возникновения аллергических реакций рекомендуется:

избегать контакта с известными аллергенами;

проводить регулярную влажную уборку помещений;

использовать очистители воздуха;

принимать назначенные врачом антигистаминные препараты.

Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, так как у них аллергические реакции могут протекать более тяжело.

Медики напоминают: при первых признаках аллергии не стоит заниматься самолечением. Только квалифицированный специалист сможет установить точный диагноз и назначить эффективное лечение.