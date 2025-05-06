Медики назвали признаки аллергии, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

С наступлением весны специалисты отмечают увеличение числа аллергических реакций. Медики предупреждают: некоторые симптомы могут свидетельствовать о развитии опасных для жизни состояний. Важно своевременно распознать признаки, требующие немедленного медицинского вмешательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на RT.
Весенний период сопровождается активным цветением растений, что приводит к увеличению случаев аллергических реакций. Медики обращают внимание на симптомы, которые могут указывать на развитие серьёзных осложнений и требуют срочной медицинской помощи.
К тревожным признакам относятся:
быстро нарастающий отёк губ, век или языка;
ощущение кома в горле;
затруднённое дыхание;
охриплость голоса;
появление сыпи или крапивницы по всему телу;
резкое снижение артериального давления;
головокружение или потеря сознания.
Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии анафилактического шока — тяжёлой аллергической реакции, которая развивается стремительно и может привести к летальному исходу. При появлении подобных признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь.neboley24.ru
Медики подчёркивают, что даже при наличии лёгких симптомов аллергии, таких как чихание, насморк или зуд в глазах, следует обратиться к специалисту для диагностики и назначения соответствующего лечения. Своевременное обращение к врачу поможет предотвратить развитие более серьёзных осложнений.
Для снижения риска возникновения аллергических реакций рекомендуется:
избегать контакта с известными аллергенами;
проводить регулярную влажную уборку помещений;
использовать очистители воздуха;
принимать назначенные врачом антигистаминные препараты.
Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, так как у них аллергические реакции могут протекать более тяжело.
Медики напоминают: при первых признаках аллергии не стоит заниматься самолечением. Только квалифицированный специалист сможет установить точный диагноз и назначить эффективное лечение.
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