18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.5
582.67
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.05.2025, 14:06

Искусственный интеллект станет обязательным предметом в школах и детсадах ОАЭ

Новости Мира 0 473

С 2025 года Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начнут обучение искусственному интеллекту (ИИ) с дошкольного возраста. Новая программа охватит все уровни образования — от детских садов до 12-го класса. Власти страны инвестируют миллиарды долларов в развитие ИИ-инфраструктуры, стремясь превратить ОАЭ в глобальный технологический центр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: RG
Фото: RG

Объединённые Арабские Эмираты готовятся к радикальной трансформации системы образования — уже с нового учебного года дети в государственных школах и даже в детских садах начнут изучать искусственный интеллект. Таким образом, ОАЭ становится одной из первых стран региона, сделавших ИИ частью базового образования с самых ранних лет.

Новая учебная программа охватывает весь образовательный цикл — от дошкольного возраста до выпускников старшей школы. Курсы будут включать как теоретические основы искусственного интеллекта, так и его практическое применение: от простых алгоритмов до интеграции ИИ в повседневную жизнь. Это позволит учащимся с детства развивать навыки, которые уже в ближайшем будущем станут ключевыми на рынке труда.

Аналогичные инициативы ранее были внедрены в Китае, где ИИ начали преподавать в начальных и средних школах. Однако в ОАЭ решили пойти дальше — начать с дошкольных учреждений и ввести системный подход с фокусом на прикладные навыки.

Для поддержки образовательной реформы и технологического рывка Эмираты инвестируют миллиарды долларов в инфраструктуру. Уже запущены проекты по строительству современных дата-центров, подготовке кадров и созданию инвестиционного фонда для поддержки ИИ-проектов. Планируется, что капитал фонда в ближайшие годы достигнет 100 миллиардов долларов.

Кроме того, ОАЭ стремятся позиционировать себя как «регуляторную песочницу» для тестирования новейших решений в области искусственного интеллекта. Эту концепцию недавно поддержал глава OpenAI Сэм Альтман, подчеркнув, что Эмираты могут стать глобальным лидером в формировании стандартов ответственного использования ИИ.

В связи с растущим интересом к ИИ-инфраструктуре в регионе, Соединённые Штаты рассматривают возможность смягчения ограничений на экспорт высокопроизводительных чипов Nvidia в ОАЭ. Такое решение способствовало бы ускоренному развитию ИИ-отрасли в стране. По данным агентств, Вашингтон может объявить о снятии части ограничений накануне визита президента США Дональда Трампа в Эмираты, запланированного на май.

Это станет важным шагом в укреплении технологического сотрудничества между двумя странами и позволит Эмиратам получить доступ к передовым вычислительным мощностям.

Образовательные реформы — лишь часть амбициозной стратегии ОАЭ по превращению государства в глобальный технологический центр. В течение следующего десятилетия власти планируют направить до 1,4 триллиона долларов на развитие энергетики, производства, полупроводниковой промышленности и ИИ-технологий.

Эти вложения призваны не только укрепить экономику страны, но и изменить её имидж: от нефтяного экспортёра — к интеллектуальному и инновационному хабу с мировым влиянием.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле