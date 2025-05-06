Искусственный интеллект станет обязательным предметом в школах и детсадах ОАЭ

С 2025 года Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начнут обучение искусственному интеллекту (ИИ) с дошкольного возраста. Новая программа охватит все уровни образования — от детских садов до 12-го класса. Власти страны инвестируют миллиарды долларов в развитие ИИ-инфраструктуры, стремясь превратить ОАЭ в глобальный технологический центр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Объединённые Арабские Эмираты готовятся к радикальной трансформации системы образования — уже с нового учебного года дети в государственных школах и даже в детских садах начнут изучать искусственный интеллект. Таким образом, ОАЭ становится одной из первых стран региона, сделавших ИИ частью базового образования с самых ранних лет.

Новая учебная программа охватывает весь образовательный цикл — от дошкольного возраста до выпускников старшей школы. Курсы будут включать как теоретические основы искусственного интеллекта, так и его практическое применение: от простых алгоритмов до интеграции ИИ в повседневную жизнь. Это позволит учащимся с детства развивать навыки, которые уже в ближайшем будущем станут ключевыми на рынке труда.

Аналогичные инициативы ранее были внедрены в Китае, где ИИ начали преподавать в начальных и средних школах. Однако в ОАЭ решили пойти дальше — начать с дошкольных учреждений и ввести системный подход с фокусом на прикладные навыки.

Для поддержки образовательной реформы и технологического рывка Эмираты инвестируют миллиарды долларов в инфраструктуру. Уже запущены проекты по строительству современных дата-центров, подготовке кадров и созданию инвестиционного фонда для поддержки ИИ-проектов. Планируется, что капитал фонда в ближайшие годы достигнет 100 миллиардов долларов.

Кроме того, ОАЭ стремятся позиционировать себя как «регуляторную песочницу» для тестирования новейших решений в области искусственного интеллекта. Эту концепцию недавно поддержал глава OpenAI Сэм Альтман, подчеркнув, что Эмираты могут стать глобальным лидером в формировании стандартов ответственного использования ИИ.

В связи с растущим интересом к ИИ-инфраструктуре в регионе, Соединённые Штаты рассматривают возможность смягчения ограничений на экспорт высокопроизводительных чипов Nvidia в ОАЭ. Такое решение способствовало бы ускоренному развитию ИИ-отрасли в стране. По данным агентств, Вашингтон может объявить о снятии части ограничений накануне визита президента США Дональда Трампа в Эмираты, запланированного на май.

Это станет важным шагом в укреплении технологического сотрудничества между двумя странами и позволит Эмиратам получить доступ к передовым вычислительным мощностям.

Образовательные реформы — лишь часть амбициозной стратегии ОАЭ по превращению государства в глобальный технологический центр. В течение следующего десятилетия власти планируют направить до 1,4 триллиона долларов на развитие энергетики, производства, полупроводниковой промышленности и ИИ-технологий.

Эти вложения призваны не только укрепить экономику страны, но и изменить её имидж: от нефтяного экспортёра — к интеллектуальному и инновационному хабу с мировым влиянием.