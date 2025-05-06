Кандидат от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать необходимое количество голосов в первом туре выборов канцлера Германии. Это событие вызвало обеспокоенность среди экономистов и политиков страны. Некоторые эксперты считают, что ситуация сигнализирует о необходимости структурных реформ в государстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tagesschau .

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Сегодня, 6 мая 2025 года, в Бундестаге состоялся первый тур голосования по выборам канцлера Германии. Кандидат от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не смог набрать необходимое количество голосов для избрания на пост канцлера. Для победы в первом туре требовалось получить абсолютное большинство — минимум 316 голосов из 630. Мерц набрал лишь 310 голосов, став первым кандидатом в истории Германии, не прошедшим первый тур голосования.

Ранее Мерц сообщил о подписании коалиционного договора между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) для формирования нового правительства. Однако результат голосования вызвал обеспокоенность в экономических кругах страны. Главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер отметил:

«Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели».

По информации СМИ, второй тур голосования в Бундестаге решено не проводить в тот же день. Согласно процедуре, канцлера Германии избирает Бундестаг. Президент страны предлагает кандидатуру, по которой депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Если в первых двух турах кандидат не получает абсолютного большинства, то в третьем туре достаточно относительного большинства голосов.

Ситуация с провалом Мерца в первом туре выборов канцлера стала предметом обсуждения в политических и экономических кругах Германии, подчеркивая необходимость пересмотра текущих политических процессов и возможных реформ в стране.