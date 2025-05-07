Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ со второй попытки

Парламент Германии со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, сообщает Lada.kz со ссылкой на BILD .

© AP Photo / Markus Schreiber Фридрих Мерц. Архивное фото

Во вторник председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.

Во втором туре голосования лидер ХДС получил 325 голосов при необходимых 316 (утром он провалился в первом туре, неожиданно получив 310 голосов, хотя у его коалиции 328 мандатов).

«Против» проголосовало 289 депутатов. Воздержался один.

Таким образом, Фридрих Мерц стал канцлером Германии — хэппи-энд после первого подобного провала в истории ФРГ.

