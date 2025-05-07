Москва подверглась атаке беспилотников в преддверии Дня Победы

В ночь на 6 мая российская система ПВО отразила атаку восьми беспилотников на Москву, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Во вторник, 6 мая, над Москвой было зафиксировано нападение восьми беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, атаку удалось отразить, но в некоторых районах зафиксированы обломки дронов. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб.

Из-за угрозы со стороны беспилотников временно были приостановлены полёты в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Помимо этого, ограничения вводились в воздушном пространстве Калуги, Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода. Аналогичные меры были предприняты ранее в Казани, Нижнекамске, Самаре и других городах. В течение дня большинство воздушных гаваней возобновили работу.

По информации Министерства обороны России, в ночь на 6 мая в различных регионах страны было сбито 105 беспилотников, из них 19 – в Московской области.

Атака произошла на фоне подготовки к празднованию Дня Победы, который ежегодно отмечается 9 мая. В этом году в российской столице состоится парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Накануне, 5 мая, прошла репетиция воздушной части парада. В это время пользователи мобильной связи сообщали о перебоях в работе операторов. В Единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заявили, что возможны временные ограничения доступа к интернет-ресурсам в целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении намекнул на возможность ударов по Москве 9 мая, заявив, что в Кремле @переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают». Он также отказался гарантировать безопасность для иностранных лидеров, которые могут находиться в России в этот день. Эти слова в Москве расценили как угрозу.

Тем не менее, журналист-расследователь Христо Грозев в интервью телеканалу «Дождь» выразил мнение, что удар Вооружённых сил Украины по российской столице 9 мая маловероятен. Он пояснил, что Киев избегает эскалации, которая может повлечь за собой жёсткий ответ со стороны России. По его словам, главной целью Киева может быть создание условий, при которых главы иностранных государств откажутся от участия в торжественных мероприятиях. Российские власти ранее заявили, что на параде 9 мая ожидается присутствие более 20 лидеров стран, включая представителей Китая, Бразилии и государств СНГ.