Экс-супруг Кати Лель пропал во Франции

Бывший муж российской певицы Кати Лель, Игорь Кузнецов, пропал без вести во Франции. Последний раз он выходил на связь 13 апреля в Ницце, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: katyalelofficial/Instagram

Известная российская певица Катя Лель сообщила, что её бывший супруг Игорь Кузнецов пропал во Франции. В беседе с изданием StarHit артистка подтвердила, что последний раз Кузнецов выходил на связь 13 апреля в 17:00 из города Ницца. О его исчезновении Лель узнала от друзей бывшего мужа, которые обеспокоились отсутствием связи и обратились к ней.

По словам певицы, после развода, состоявшегося два года назад, она не поддерживала с экс-супругом регулярного общения, однако он оставался на связи с их общей дочерью Эмилией. Сейчас Игорь Кузнецов официально числится пропавшим без вести. Как рассказала Лель, во Франции уже начаты поисковые мероприятия: подключены водолазы, а его фотографии распространены в общественных местах.

6 мая издание mk.ru, ссылаясь на источники из окружения Кузнецова, сообщило, что он отправился купаться в море у побережья Ниццы и не вернулся.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на одном из концертов. В 2008 году они официально оформили брак, и в течение 15 лет оставались супругами, а всего их отношения продолжались 18 лет. Спустя примерно год после свадьбы у пары родилась дочь Эмилия. В декабре 2023 года стало известно о разводе. Как объяснила артистка, причиной разрыва стало потерянное доверие к супругу.