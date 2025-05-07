Учёные выяснили, как классическая музыка влияет на ребёнка до рождения

Мексиканские исследователи зафиксировали, что классическая музыка стабилизирует сердечный ритм плода на позднем сроке беременности, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Учёные из Автономного университета штата Мехико совместно с коллегами из других научных учреждений провели исследование, посвящённое влиянию музыки на плод в утробе матери.

В эксперименте приняли участие 37 беременных женщин на третьем триместре. Через наушники, прикреплённые к животу, женщинам воспроизводили два произведения классической музыки: «Лебедь» французского композитора Камиля Сен-Санса и мексиканский вальс Arpa de Oro, написанный Абундио Мартинесом. Для анализа использовались современные математические алгоритмы, способные точно отслеживать изменения в ритме сердцебиения плода.

После прослушивания музыки было установлено, что сердечный ритм будущих детей становился более стабильным и предсказуемым. Особенно выраженный эффект наблюдался при проигрывании мексиканского произведения. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о влиянии культурного контекста и особенностей музыкального строя на восприимчивость плода.

Руководитель исследования Эрик Алонсо Абарка-Кастро отметил, что музыка словно помогает организму будущего ребёнка перейти в более спокойное и уравновешенное состояние. В то же время учёные подчеркивают, что эти выводы – лишь начальный этап в изучении музыкального воздействия до рождения.

Авторы работы не рекомендуют будущим мамам прибегать к специфическим музыкальным методикам с воспитательной целью. Вместо этого советуют просто слушать приятные мелодии, поскольку такая практика создаёт благоприятную эмоциональную атмосферу как для женщины, так и для ребёнка.