Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Игры в кальмара»

Netflix назвал дату, в которую выйдет заключительный третий сезон «Игры в кальмара», передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix официально сообщила дату премьеры третьего и финального сезона одного из самых популярных сериалов в своей истории – «Игра в кальмара». Новая глава выйдет на экраны 27 июня 2025 года и, по словам создателей, станет самой напряжённой и мрачной частью всей истории.

Сюжет третьего сезона начинается сразу после кровавых событий, завершивших предыдущий. Главный герой, Ки Хун (Игрок №456), оказывается втянут в череду драматических последствий, связанных с провалом восстания, предательством и потерей близкого человека. Параллельно развивается линия Фронтмена (Ин Хо), который вновь принимает загадочных VIP-гостей, в то время как его брат Чжун Хо продолжает тайное расследование. Однако он не догадывается, что в его окружении находится предатель.

Работу над сериалом вновь возглавил сценарист, режиссёр и продюсер Хван Дон-хек, ставший в 2022 году первым азиатским обладателем премии «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала». Интерес к проекту остаётся высоким: за первые часы после публикации официальный трейлер собрал более 3 миллионов просмотров и свыше 17 тысяч комментариев.