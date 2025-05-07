18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.5
582.67
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.05.2025, 12:46

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Игры в кальмара»

Новости Мира 0 353

Netflix назвал дату, в которую выйдет заключительный третий сезон «Игры в кальмара», передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Netflix
Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix официально сообщила дату премьеры третьего и финального сезона одного из самых популярных сериалов в своей истории – «Игра в кальмара». Новая глава выйдет на экраны 27 июня 2025 года и, по словам создателей, станет самой напряжённой и мрачной частью всей истории.

Сюжет третьего сезона начинается сразу после кровавых событий, завершивших предыдущий. Главный герой, Ки Хун (Игрок №456), оказывается втянут в череду драматических последствий, связанных с провалом восстания, предательством и потерей близкого человека. Параллельно развивается линия Фронтмена (Ин Хо), который вновь принимает загадочных VIP-гостей, в то время как его брат Чжун Хо продолжает тайное расследование. Однако он не догадывается, что в его окружении находится предатель.

Работу над сериалом вновь возглавил сценарист, режиссёр и продюсер Хван Дон-хек, ставший в 2022 году первым азиатским обладателем премии «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала». Интерес к проекту остаётся высоким: за первые часы после публикации официальный трейлер собрал более 3 миллионов просмотров и свыше 17 тысяч комментариев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле