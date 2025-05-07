Cостояние языка может сигнализировать о проблемах с желудком

Гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая рассказала, какие изменения на языке могут указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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По внешнему виду языка можно сделать предварительные выводы о состоянии желудочно-кишечного тракта, заявила гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая. По её словам, у здорового человека язык должен быть ровным, влажным, бледно-розовым, без налета и заметных изменений структуры.

Наиболее распространённый симптом – белый или бело-серый налёт. Медик уточнила, что тонкий белый налет по утрам может быть вариантом нормы. Однако если налет плотный, толстый и сероватого оттенка, это может свидетельствовать о наличии гастрита.

Также специалист обратила внимание на другие возможные признаки нарушений в работе желудка и кишечника. К ним относятся жёлтый или ярко-красный налёт, появление язв, эрозий, отпечатков зубов по краям языка или изменение формы сосочков. Все эти проявления могут быть внешними маркерами проблем ЖКТ.

Заболоцкая посоветовала не игнорировать подобные симптомы, особенно если они сопровождаются дополнительными жалобами – такими как изжога, боли в области живота или нарушения стула. При появлении подобных признаков врач рекомендует обязательно обратиться за консультацией к гастроэнтерологу.