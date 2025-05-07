Ортопед назвал наиболее безопасную позу при болях в спине и шее

Американский специалист в области ортопедии Джон Хинсон объяснил, какую позу стоит предпочесть для снижения дискомфорта в области шеи и спины, и предостерёг от популярных, но вредных советов из интернета, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Ортопед Джон Хинсон в беседе с изданием HuffPost выступил с критикой популярных рекомендаций по избавлению от болей в спине и шее, распространённых в социальных сетях. По его словам, многие из них не только неэффективны, но и могут нанести вред здоровью.

В частности, Хинсон отметил, что совет использовать смартфон, лёжа на животе, чтобы избежать так называемого синдрома «компьютерной шеи», может привести к ухудшению состояния. Он пояснил, что в таком положении наблюдается чрезмерный изгиб поясничного отдела позвоночника, что, в свою очередь, вызывает перенапряжение мышц шеи. Длительное пребывание в этой позе способно усилить уже существующие скрытые проблемы со спиной и вызвать дополнительную боль.

Ортопед порекомендовал при работе за компьютером или при использовании мобильных устройств выбирать кресло или стул с поддержкой поясницы. Спинка сиденья, по его словам, должна быть немного откинута назад, а положение головы – позади корпуса. Это способствует расслаблению мышц шеи и снижает нагрузку на них.

Тем не менее, Хинсон подчеркнул, что долго сидеть в одной и той же позе вредно. Он призвал регулярно менять положение тела, позволяя шее отдохнуть, и дополнять повседневную активность специальными упражнениями для мышц шеи, чтобы поддерживать подвижность и снижать риск болевых ощущений.

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