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07.05.2025, 19:07

Невролог назвала колу и картошку фри средством от мигрени

Новости Мира 0 204

Невролог Джессика Лоу считает, что картошка фри и напиток с кофеином могут помочь справиться с приступом мигрени благодаря активным веществам в их составе, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото с сайта empathycenter.ru
Фото с сайта empathycenter.ru

Американский врач-невролог Джессика Лоу поделилась необычным способом облегчения симптомов мигрени, заявив, что картошка фри и стакан колы способны снять головную боль. Как сообщает издание Daily Mail, рекомендацией специалистка поделилась на своей странице в социальных сетях.

По словам Лоу, обезболивающий эффект достигается не благодаря самим продуктам, а содержащимся в них веществам. В частности, она отметила, что кофеин, присутствующий в газированных напитках, способствует сужению кровеносных сосудов в головном мозге, тем самым уменьшая болевые ощущения. «В большой банке колы содержится около 80 миллиграммов кофеина. Этого, вероятно, достаточно, чтобы остановить мигрень», – пояснила невролог.

В картошке фри, по словам Лоу, ключевым компонентом является соль. Она подчеркнула, что нехватка натрия в организме может спровоцировать приступ мигрени, а употребление соленой пищи помогает быстро восполнить дефицит. Кроме того, как отметила специалист, картофель содержит углеводы, которые эффективно справляются с одной из частых причин головной боли – голодом. Снижение уровня сахара в крови, происходящее при недостаточном питании, также может стать триггером мигрени. Углеводы, содержащиеся в картофеле, повышают уровень глюкозы и устраняют этот фактор.

При этом Лоу подчеркнула, что картошка фри и кола не являются полезной пищей, однако понимание механизма их действия может помочь подобрать более здоровую альтернативу с аналогичным эффектом.

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