Воробьи под угрозой: в Узбекистане их начали подавать в ресторанах

В одном из ресторанов города Коканд на востоке Узбекистана посетителям начали предлагать необычное блюдо – мясо воробьев, что вызвало резонанс среди местных жителей и экологов, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Рodrobno.uz

В городе Коканд, расположенном в Ферганской области Узбекистана, одно из заведений общественного питания ввело в меню блюдо из мяса воробьев, пишет Podrobno.uz.

Стоимость порции составляет около 6 тысяч узбекских сумов.

Местные жители отреагировали на новинку с удивлением и возмущением. Однако, как отмечают журналисты, это не единичный случай: ранее подобное блюдо подавали в поселке Янгигурган, где в одном из кафе также готовили воробьев.

Ситуация вызвала обеспокоенность у экологов. Специалисты подчеркивают, что воробьи играют важную роль в экосистеме: они питаются насекомыми-вредителями, тем самым защищая сельскохозяйственные культуры.

По оценкам экспертов, одна пара воробьев способна уничтожить до 3 килограммов вредных насекомых в месяц. При сокращении популяции этих птиц возрастает риск увеличения численности вредителей, что может нанести ощутимый ущерб урожаю и аграрной отрасли в целом.