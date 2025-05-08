Врач рассказал, насколько опасно самостоятельно хрустеть шеей и спиной

Невропатолог и вертебролог Тимур Калиаскаров объяснил, в каких случаях хруст в теле безвреден, а когда может указывать на серьезные проблемы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Практически каждый человек сталкивался с характерным хрустом в теле – будь то шея, позвоночник или пальцы. О том, насколько безопасна эта привычка, в беседе с журналистами рассказал врач-невропатолог и вертебролог Тимур Калиаскаров.

По его словам, хрустящие звуки в теле чаще исходят не от костей или суставов, как принято считать, а от мышц и связок. Подобные звуки могут быть следствием мышечного спазма или недостатка жидкости в тканях.

Ничего страшного или сверхъестественного в этом нет. Что происходит в теле, когда мы слышим характерный хруст? Определенные мышцы просто чуть-чуть расслабляются. Спазм проходит, и становится легче, - объяснил он.

Именно на этом механизме, как отметил Калиаскаров, основана работа мануальных терапевтов: они снимают мышечные блоки и восстанавливают подвижность позвоночника.

Тем не менее врач предостерегает от привычки намеренно хрустеть определёнными участками тела, особенно если это касается шеи или спины. Несмотря на относительную безопасность таких действий, он подчеркивает, что при неправильной технике можно нанести вред.

Наибольшую осторожность, по словам Калиаскарова, стоит проявлять при хрусте в грудном и поясничном отделах позвоночника. При этом, если хруст возникает в процессе физических упражнений – это, как правило, не повод для тревоги.

Также врач не рекомендует целенаправленно хрустеть мелкими суставами, такими как пальцы и запястья. Эти области более уязвимы к травмам, особенно при наличии ревматоидного фактора.

Особое внимание следует уделять хрусту, сопровождающемуся другими симптомами. В случае смещения шейных позвонков могут возникать головные боли, головокружение и тошнота. Врач пояснил, что такие состояния требуют обязательного медицинского вмешательства.

При смещении шейных позвонков могут сдавливаться сосуды, питающие головной мозг. Это чревато головной болью, головокружением, а в некоторых случаях – тошнотой, - сообщил Калиаскаров.

При этом он призывает не зацикливаться на хрусте: сам по себе он не вызывает остеохондроз или иные болезни позвоночника.

Это просто сигнал, что в мышце прошел спазм. Это движение волокон актина и миозина, когда, например, не хватает жидкости или эластичности мышц, - отметил специалист.

Остеохондроз, как он добавил, – это возрастное заболевание, с которым сталкивается большинство людей, вне зависимости от того, хрустят они суставами или нет.

Тем не менее, если хруст сопровождается болью или иными неприятными ощущениями, лучше не заниматься самолечением и не обращаться к массажистам без медицинского образования.

Если вас что-то беспокоит, нужно устранять спазмы, убирать функциональные блоки, это действительно приносит облегчение. Но просто так, если хочется похрустеть, - не стоит. Зачем? Это пользы не принесет, - отметил Тимур Калиаскаров.

Он подчеркнул, что обращаться к мануальному терапевту следует только в случае наличия у специалиста профильного образования и опыта. Особенно это важно при работе с шейным отделом позвоночника.