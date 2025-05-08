В России началось временное перемирие в честь 80-летия Победы – СМИ

С 8 по 11 мая российская сторона приостанавливает боевые действия в рамках объявленного Владимиром Путиным перемирия, приуроченного к юбилею Победы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В России вступило в силу объявленное ранее президентом Владимиром Путиным перемирие, приуроченное к 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

Согласно заявлению российской стороны, режим прекращения огня начался с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая по московскому времени. Таким образом, его общая продолжительность составляет 72 часа.

О решении ввести временное перемирие президент РФ Владимир Путин сообщил в конце апреля. Российское руководство подчеркнуло, что в течение этих суток Вооружённые силы Российской Федерации сохранят готовность к отражению атак, если они последуют со стороны Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский ещё 3 апреля отверг российскую инициативу о трёхдневном перемирии, предложив взамен немедленное прекращение огня сроком на 30 дней. В последнем видеообращении Зеленский вновь прокомментировал ситуацию, заявив, что Москва проигнорировала предложение Киева о более длительном перемирии и продолжает наносить удары. По словам украинского лидера, инициатива о 30-дневном прекращении огня остаётся в силе.

Несмотря на объявленное с российской стороны перемирие, минувшей ночью Вооружённые силы Украины осуществили масштабную атаку с применением беспилотников на российские регионы. Эти действия вызвали значительные сбои в гражданской авиации – были зафиксированы массовые задержки авиарейсов, а также транспортные заторы в столице РФ.