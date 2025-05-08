Нарколог предупредил о серьезной опасности похмельного синдрома

Похмелье — это не просто временное недомогание, а состояние, которое может угрожать жизни и свидетельствовать о формирующейся зависимости, предупреждает психиатр-нарколог Руслан Исаев, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Как рассказал врач-психиатр, нарколог и руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев, похмельный синдром представляет собой не только дискомфортное утро после употребления алкоголя, но и комплекс нарушений в организме, который может представлять реальную опасность для здоровья.

По словам специалиста, в основе тяжёлого самочувствия после алкоголя лежит воздействие токсичных продуктов распада. Одним из наиболее вредных веществ является ацетальдегид – промежуточный продукт метаболизма этанола. Он оказывает выраженное сосудорасширяющее, цитотоксическое и нейротоксическое действие, что и объясняет такие симптомы, как головная боль, тошнота, тремор, слабость, учащённое сердцебиение и тревожность.

Кроме того, алкоголь нарушает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, способствует дефициту витаминов группы B, магния и калия – веществ, необходимых для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем. Обезвоживание на фоне употребления спиртного приводит к сгущению крови, что, как подчеркнул Исаев, увеличивает риск тромбообразования, инфаркта и инсульта, особенно у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Нарколог обратил особое внимание на влияние алкоголя на центральную нервную систему. После приёма алкоголя в мозге возникает дефицит гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) – основного тормозного нейромедиатора. Одновременно растёт уровень глутамата – возбуждающего нейромедиатора. Такой дисбаланс провоцирует тревожность, раздражительность, бессонницу и даже панические атаки. У уязвимых людей это состояние может стать триггером для развития депрессии или тревожного расстройства.

Исаев также пояснил, что если похмельный синдром наблюдается регулярно, это может указывать на формирование алкогольной зависимости. В таких случаях организм перестаёт воспринимать алкоголь как инородное вещество и начинает встраивать его в обмен веществ. Это приводит к сильной тяге к «опохмелу» и развитию абстинентного синдрома – состояния, которое требует медицинского вмешательства.

В числе последствий повторяющихся похмелий специалист назвал гипертонические кризы, сердечные аритмии, гастриты, панкреатиты, поражения печени и алкогольную энцефалопатию. Отдельно он предупредил о риске развития алкогольных психозов, в том числе делирия (так называемой «белой горячки»), который может возникнуть на фоне отмены алкоголя у хронически зависимого человека.